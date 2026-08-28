अनूपपुर एक्सीडेंट: भाई को राखी बांधने निकली महिला सड़क हादसे का शिकार, पति सहित दो की मौत; दो गंभीर घायल

अनूपपुर जिले के कोतमा थाना क्षेत्र में रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी बांधने मायके जा रहे परिवार की खुशियां सड़क हादसे के बाद मातम में बदल गईं। जमुनिहा निवासी रोशनी केवट (25) अपने पति मनोज केवट और दो बेटों मयंक (10) व सत्यम (7) के साथ दोपहिया वाहन से मायके छतई जा रही थीं। इसी दौरान थोड़हा के पास सामने से आ रहे दूसरे दोपहिया वाहन से उनकी जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में दोनों वाहनों के चालकों की मौत हो गई, जबकि महिला और उसका छोटा बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए।

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