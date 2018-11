राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी ने छह और प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर पार्टी अध्यक्ष सीताराम मेघवाल ने यह सूची जारी की है। जिसके मुताबिक किशन चंद शर्मा धौलपुर सीट से, बाड़ी से रामहित कुशवाहा, रामगढ़ से लक्ष्मण सिंह चौधरी, महुआ से विजय शंकर बोहरा और बयाना से सुनील कुमार जाटव पार्टी के प्रत्याशी होंगे।

Bahujan Samaj Party (BSP) has released the second list of 6 candidates for the upcoming #RajasthanAssemblyElection2018. pic.twitter.com/CItjWr83Dt