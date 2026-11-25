जिले के सुल्तानगंज में बाल विवाह का एक गंभीर मामला सामने आया है। महज 17 साल की नाबालिग युवती के करीब छह माह की गर्भवती होने की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया। अस्पताल की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग के पति समेत पांच लोगों के खिलाफ पॉक्सो और बाल विवाह निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

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पूरा मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम ककरुआ गुलाब का है, जहां रहने वाली 17 वर्षीय युवती स्वास्थ्य जांच के लिए उप-स्वास्थ्य केंद्र पहुंची थी। जांच में उसके करीब छह माह की गर्भवती होने की पुष्टि हुई। दस्तावेजों में युवती की जन्मतिथि 15 मई 2009 सामने आने के बाद मामले की गंभीरता उजागर हुई।बेगमगंज सिविल अस्पताल के मुख्य खंड चिकित्सा अधिकारी ने 16 नवंबर को सुल्तानगंज पुलिस को लिखित सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की। पीड़िता के बयानों के मुताबिक 12 मई 2026 को उसका विवाह सामाजिक रीति-रिवाज से कल्याण आदिवासी के साथ कराया गया था। इस मामले में नाबालिग के माता-पिता और सास-ससुर की भूमिका भी सामने आई।पुलिस ने पति कल्याण आदिवासी, उसके माता-पिता और नाबालिग के माता-पिता सहित पांच आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, भारतीय न्याय संहिता और बाल विवाह निषेध अधिनियम की विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। मुख्य आरोपी पति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। शेष आरोपियों की भूमिका को लेकर आगे की जांच जारी है।