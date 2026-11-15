रायसेन: मूर्तिकार के घर में लगी आग ने पल भर में लिया विकराल रूप, ऊपर फंसे परिवार को मोहल्ले वालों ने बचाया

रविवार की शाम जब गंज बाजार में लोग खरीदारी में व्यस्त थे, तभी अचानक उठी आग की लपटों ने पूरे इलाके को दहला दिया। अजाक्स थाने और भाजपा कार्यालय के ठीक सामने स्थित मूर्तिकार लखन चक्रवर्ती के मकान में भीषण आग लग गई। नीचे रखी मूर्ति बनाने की सामग्री में लगी चिंगारी ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आग ने तीन शेड, तैयार मूर्तियों और कीमती सामान को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपर मकान में फंसे परिवार के सदस्यों की चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े और अपनी जान पर खेलकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।

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