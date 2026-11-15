रायसेन: मूर्तिकार के घर में लगी आग ने पल भर में लिया विकराल रूप, ऊपर फंसे परिवार को मोहल्ले वालों ने बचाया
गंज बाजार में मूर्तिकार लखन चक्रवर्ती के मकान में रविवार शाम भीषण आग लग गई। आग में तीन शेड, तैयार मूर्तियां और निर्माण सामग्री जलकर खाक हो गई। मकान में फंसे परिवार को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। छह दमकल वाहनों ने करीब दो घंटे में आग पर काबू पाया।
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रविवार की शाम जब गंज बाजार में लोग खरीदारी में व्यस्त थे, तभी अचानक उठी आग की लपटों ने पूरे इलाके को दहला दिया। अजाक्स थाने और भाजपा कार्यालय के ठीक सामने स्थित मूर्तिकार लखन चक्रवर्ती के मकान में भीषण आग लग गई। नीचे रखी मूर्ति बनाने की सामग्री में लगी चिंगारी ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते आग ने तीन शेड, तैयार मूर्तियों और कीमती सामान को अपनी चपेट में ले लिया। ऊपर मकान में फंसे परिवार के सदस्यों की चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग दौड़े और अपनी जान पर खेलकर उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला।
घटना रविवार शाम करीब 4 बजे की है। लखन चक्रवर्ती का मकान शहर के सबसे व्यस्त इलाके गंज बाजार में है। मकान के निचले हिस्से में मूर्ति निर्माण का काम होता है। वहां फाइबर, रंग, कॉस्मेटिक सामान, किराना जैसी ज्वलनशील सामग्री और तैयार मूर्तियां रखी हुई थीं। बताया जा रहा है कि अचानक किसी कारण से नीचे रखी सामग्री में आग लग गई। पहले तो लोगों को लगा कि छोटी सी आग है, लेकिन फाइबर और अन्य केमिकल वाली सामग्री होने के कारण आग ने पल भर में रफ्तार पकड़ ली। लपटें इतनी ऊंची उठने लगीं कि दूर से ही नजर आने लगीं। आसपास की दुकानों में भी अफरा-तफरी मच गई। दुकानदार अपनी दुकानें बंद कर बाहर आ गए। लोग पानी और बाल्टियों से आग बुझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन आग इतनी तेज थी कि किसी का बस नहीं चला।
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परिवार के लोग ऊपर फंसे
आग लगने के समय मकान मालिक लखन चक्रवर्ती और उनके परिवार के सदस्य ऊपर वाले हिस्से में मौजूद थे। नीचे आग फैलने से सीढ़ियों का रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। धुआं ऊपर तक पहुंचने लगा, जिससे परिवार के लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। यह देखकर आसपास के लोगों ने हिम्मत नहीं हारी। कुछ युवकों ने पड़ोसी मकान की छत से होते हुए परिवार तक पहुंचने की कोशिश की। कुछ लोगों ने सीढ़ी लगाकर उन्हें नीचे उतारा। करीब 15 से 20 मिनट की मशक्कत के बाद परिवार के सभी सदस्यों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। मोहल्ले के एक व्यक्ति ने कहा, हमने देखा कि ऊपर बच्चे और महिलाएं फंसे हुए हैं। हमसे रहा नहीं गया। हम सबने मिलकर उन्हें बाहर निकाला। भगवान का शुक्र है कि कोई हताहत नहीं हुआ।
छह दमकलों ने दो घंटे में पाया काबू
घटना की सूचना मिलते ही नगर पालिका की फायर ब्रिगेड को बुलाया गया। एक के बाद एक कुल 6 दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों ने चारों तरफ से पानी की बौछार शुरू की। आग की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि दमकलकर्मियों को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी। करीब दो घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। तब तक तीन शेड पूरी तरह जलकर खाक हो चुके थे। इस दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मोर्चा संभाला और यातायात को दूसरी तरफ से डायवर्ट किया।
जाने-माने मूर्तिकार हैं लखन
लखन चक्रवर्ती शहर के जाने-माने मूर्तिकार हैं। वे गणेश, दुर्गा और अन्य देवी-देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं। आग में उनकी कई तैयार मूर्तियां जल गईं। साथ ही मूर्ति बनाने की सामग्री, सांचे, रंग और अन्य सामान भी खाक हो गया। लखन ने भावुक होते हुए कहा कि उन्होंने आने वाले त्योहारों के लिए कई मूर्तियां तैयार की थीं। सब कुछ जल गया। वर्षों की मेहनत एक पल में राख हो गई। अब फिर से शुरुआत करनी होगी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार, नुकसान लाखों रुपये में बताया जा रहा है। हालांकि, नुकसान का सही आकलन अभी किया जा रहा है।
आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट या किसी ज्वलनशील पदार्थ के कारण आग लगी होगी। पुलिस और नगर पालिका की टीम मामले की जांच कर रही है।