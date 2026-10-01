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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Rahul Gandhi’s Balaghat Visit Today: To Meet Families of Deceased Tribal Children in Jagla, Schedule Details

राहुल गांधी का बालाघाट दौरा आज: जागला गांव में मृत आदिवासी बच्चों के परिजनों से करेंगे मुलाकात,जानें कार्यक्रम

Thu, 01 Oct 2026 10:34 AM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बालाघाट Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 01 Oct 2026 10:34 AM IST
सार

आदिवासी बच्चों की मौत के मामले में राहुल गांधी आज जागला गांव में प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर बच्चों की मौत और क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े हालात की जानकारी लेंगे। वे करीब 45 मिनट गांव में रुकेंगे और इसके बाद मीडिया से बातचीत करेंगे।

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Rahul Gandhi’s Balaghat Visit Today: To Meet Families of Deceased Tribal Children in Jagla, Schedule Details
बालाघाट में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का दौरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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प्रदेश के आदिवासी बहुल जिले बालाघाट में कुपोषण, मलेरिया और संक्रामक बीमारियों से 30 से अधिक मासूम बच्चों की मौत का मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर गरमा गया है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज जिले के बिरसा ब्लॉक स्थित जागला गांव पहुंचकर मृत बैगा और गोंड आदिवासी बच्चों के पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे और जमीनी हकीकत जानेंगे।

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गौरतलब है कि बालाघाट जिले के बिरसा और आसपास के आदिवासी इलाकों में बीते जून-जुलाई से लेकर अब तक 30 से अधिक मासूम बच्चों की जान जा चुकी है। स्थानीय ग्रामीणों और कांग्रेस का आरोप है कि इलाके में शुद्ध पेयजल, समय पर इलाज और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का घोर अभाव है।
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जगला में उनका करीब 45 मिनट रुकने का कार्यक्रम है। यहां प्रभावित परिवारों से मुलाकात के साथ स्वास्थ्य और बच्चों की मौत से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा होनी है। 

राहुल गांधी का मिनट-टू-मिनट दौरा कार्यक्रम
राहुल गांधी सवेरे दिल्ली एयरपोर्ट से महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए रवाना होंगे और 11:45 बजे गोंदिया एयरपोर्ट (महाराष्ट्र) पहुंचेंगे। यहां से वे  दोपहर 12:00 बजे सड़क मार्ग द्वारा बालाघाट के जागला गांव के लिए प्रस्थान करेंगे। दोपहर 2:15 बजे जागला गांव पहुंचकर कुपोषण और बीमारियों से मृत बच्चों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात और बातचीत करेंगे। दोपहर 3 बजे वे जागला गांव में प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 3:10 बजे गोंदिया एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। शाम 5:44 बजे वे विशेष विमान द्वारा वापस दिल्ली प्रस्थान करेंगे।

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