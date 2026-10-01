आलीराजपुर: घर के बाहर निकला 13 फीट लंबा भारी-भरकम अजगर, हड़कंप का माहौल, वन विभाग ने सुरक्षित रेस्क्यू किया

जिले की जोबट तहसील के वार्ड क्रमांक 8 में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब गायत्री शक्तिपीठ स्कूल के पास रहने वाले दीपक वर्मा के घर के बाहर गार्डन में करीब 13 फीट लंबा अजगर दिखाई दिया। करीब 25 किलो वजनी अजगर को देखकर आसपास के लोगों में डर का माहौल बन गया। रहवासियों के मुताबिक अजगर अचानक घर के बाहर रेंगता हुआ दिखाई दिया। उसकी लंबाई और आकार देखकर लोग हैरान रह गए। लोगों ने समझदारी दिखाते हुए तुरंत वन विभाग को सूचना दी।

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