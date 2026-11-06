छतरपुर: कॉलेज तिराहा के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा दुकानदार, पैर में लगी गोली

शहर के व्यस्त कॉलेज तिराहा क्षेत्र में देर रात गोली चलने की घटना से सनसनी फैल गई। यहां समोसे की दुकान संचालित करने वाले मुनमुन चौरसिया पर गोली चलाने का गंभीर आरोप रिलायंस पेट्रोल पंप संचालक संजू अग्रवाल पर लगा है। पीड़ित के मुताबिक विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से दो फायर किए। इनमें एक गोली उसके पैर में लगी, जबकि दूसरी गोली सीने पर चलाने की कोशिश की गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर सिविल लाइन और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।

विज्ञापन