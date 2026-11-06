छतरपुर: कॉलेज तिराहा के पास ताबड़तोड़ फायरिंग, जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाता रहा दुकानदार, पैर में लगी गोली
छतरपुर के कॉलेज तिराहा क्षेत्र में देर रात समोसे की दुकान संचालित करने वाले युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप संचालक पर लाइसेंसी पिस्टल से दो गोलियां चलाने का आरोप है।
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शहर के व्यस्त कॉलेज तिराहा क्षेत्र में देर रात गोली चलने की घटना से सनसनी फैल गई। यहां समोसे की दुकान संचालित करने वाले मुनमुन चौरसिया पर गोली चलाने का गंभीर आरोप रिलायंस पेट्रोल पंप संचालक संजू अग्रवाल पर लगा है। पीड़ित के मुताबिक विवाद के दौरान आरोपी ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से दो फायर किए। इनमें एक गोली उसके पैर में लगी, जबकि दूसरी गोली सीने पर चलाने की कोशिश की गई। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर सिविल लाइन और कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया।
पीड़ित मुनमुन चौरसिया ने बताया कि वह नाश्ते की दुकान संचालित करता है। देर रात वह खाना पैक कराने के लिए गया था, तभी संजू अग्रवाल वहां पहुंचे और गाली-गलौज करते हुए उससे बहस करने लगे। विरोध करने पर उन्होंने कथित तौर पर लाइसेंसी पिस्टल निकालकर गोली चला दी। पीड़ित का आरोप है कि पहली गोली उसके पैर में लगी। इसके बाद दूसरी गोली सीने की तरफ चलाई गई लेकिन उसने आरोपी का हाथ ऊपर कर दिया, जिससे गोली हवा में चली गई। पीड़ित के मुताबिक उसने अपनी जान बचाने के लिए हाथ जोड़कर और मां की कसम देकर उसे छोड़ने की गुहार लगाई, तब जाकर फायरिंग रुकी।
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सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही पुलिस
घटना एक्सीलेंस स्कूल नंबर-1 के सामने महाराजा कॉलेज के पास की बताई जा रही है। फायरिंग की सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना प्रभारी आशुतोष श्रोत्रिय और कोतवाली थाना प्रभारी सतीश सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए हैं। साथ ही आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल विवाद की वजह और गोली चलाने के आरोपों की आधिकारिक पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। सिविल लाइन पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।