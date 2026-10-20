धार्मिक स्थल: राज्य निर्वाचन आयुक्त बोले- यहां मंदिर में रील बन रही, वहां मस्जिद में चुंबन करने पर मौत

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राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज श्रीवास्तव की सोशल मीडिया पोस्ट चर्चा में आ गई है। उन्होंने भारत में धार्मिक स्थलों की मर्यादा और सामाजिक गतिविधियों के दौरान मिलने वाली स्वतंत्रता पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने गरबा के दौरान होने वाले आचरण और मंदिरों में रील बनाने की बढ़ती प्रवृत्ति की तीखी आलोचना की है।