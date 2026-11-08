मध्य प्रदेश: पन्ना के नचना में मिली 1500 साल पुरानी दुर्लभ प्रतिमा, शृंगार करती नायिका की अनोखी कलाकृति

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खुदाई में मिली यह नायिका प्रतिमा लगभग 20 सेंटीमीटर ऊंची है। शिल्पकारों ने धूसर रंग के बलुआ पत्थर को तराश कर इस पर अद्भुत और चमकदार पॉलिश की है। इस प्रतिमा में महिला को अपने केश और शरीर का शृंगार करते हुए प्रदर्शित किया गया है। कलाकृति में उकेरी गई बारीकियां उस दौर के कलाकारों की असाधारण क्षमता को दर्शाती हैं। प्रतिमा में महिला के बालों में क्लिप जैसी एक सजावटी वस्तु लगाई गई है, जो तत्कालीन केश विन्यास की उन्नत शैली को उजागर करती है।इसके अलावा, महिला के गले में सात लड़ियों से तैयार सुंदर हार सुशोभित है। हाथों की कलाई में कंगन और बाजुओं में बेहद करीने से बनाए गए बाजूबंद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पत्थरों पर इस प्रकार का सूक्ष्म काम बताता है कि डेढ़ हजार वर्ष पूर्व भी भारतीय समाज में सौंदर्य प्रसाधनों और गहनों की परंपरा कितनी समृद्ध और विकसित थी। शिल्पकारों ने महिला के शारीरिक सौष्ठव और वस्त्र-आभूषणों को अत्यंत संवेदनशीलता के साथ उकेरा है, जिससे गुप्तकाल के सौंदर्यबोध की स्पष्ट झलक मिलती है।भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के अनुसार यह प्रतिमा चौथी से पांचवीं शताब्दी के दौरान रची गई गुप्तकालीन शिल्पकला का अद्वितीय नमूना है। प्राचीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में श्रृंगाररत नायिका के ऐसे रूप बेहद कम देखने को मिलते हैं। इससे पूर्व मध्य प्रदेश के ग्यारसपुर से प्राप्त 'लेडी ऑफ ग्यारसपुर' और खजुराहो संग्रहालय में रखी 'सुखनायिका' की प्रतिमाएं कला जगत में विशेष स्थान रखती हैं। हालांकि, नचना में उत्खनन से मिली यह प्रतिमा इन दोनों प्रसिद्ध मूर्तियों की तुलना में कहीं अधिक पुरानी मानी जा रही है।इस दृष्टि से यह नई खोज भारतीय मूर्तिकला के ऐतिहासिक विकासक्रम को समझने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी का काम करेगी। चौथी और पांचवीं सदी के दौरान जब देश में कला और संस्कृति अपने स्वर्ण युग में थी, तब शिल्पकारों ने पत्थर की सतहों पर जीवन के विविध रूपों को उकेरा था। नचना की यह प्रतिमा प्रमाणित करती है कि उस समय की कला केवल धार्मिक प्रतीकों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें आम जीवन के सौंदर्य, भावनाओं और सजावट की शैलियों को भी प्रमुखता से स्थान दिया जाता था।पन्ना जिले का नचना क्षेत्र गुप्तकालीन मंदिर स्थापत्य कला के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान रखता है। यहां पूर्व से ही स्थित प्रसिद्ध पार्वती मंदिर और चौमुखनाथ मंदिर ऐतिहासिक तथा धार्मिक दृष्टि से विशेष स्थान रखते हैं। अब उत्खनन में शृंगार करती नायिका की यह भव्य प्रतिमा मिलने से इस क्षेत्र की पुरातात्विक विरासत और अधिक समृद्ध हो गई है।यह ऐतिहासिक स्थल प्राचीन स्थापत्य कला के शोधार्थियों और पर्यटकों के लिए हमेशा से अध्ययन का केंद्र रहा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस अनमोल धरोहर को भविष्य में आम जनता और इतिहास प्रेमियों के अवलोकन के लिए संग्रहालय में सुरक्षित तथा प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है। संग्रहालय में इस मूर्ति के रखे जाने से शोधकर्ताओं को गुप्तकाल के सामाजिक ताने-बाने, वस्त्राभूषण और शिल्प पद्धतियों को करीब से समझने का अवसर मिलेगा। पत्थरों पर उकेरी गई यह 1500 वर्ष पुरानी कलाकृति आज भी प्राचीन भारत के उच्च स्तरीय कला-कौशल और समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा की कहानी बयां कर रही है।