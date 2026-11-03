एमपी में तूफान मुरासु का असर: कहीं आंधी तो कहीं धूप, धनतेरस की खरीदारी पर बारिश का साया या मिलेगी राहत?

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इसके उलट भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, धार, आलीराजपुर, झाबुआ, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, रीवा, सतना, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में मौसम साफ रहने और धूप निकलने का अनुमान है।मौसम के इस बदलाव के बीच त्योहार की तैयारियों के लिए राहत की खबर भी है। 4 और 5 नवंबर को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है, लेकिन 6 नवंबर को मौसम साफ रहने का अनुमान है। इसी दिन धनतेरस है। ऐसे में बाजारों में खरीदारी और त्योहार की गतिविधियों के दौरान बारिश की बाधा आने की आशंका कम है।बारिश और बादलों के असर के बीच प्रदेश में दिन और रात दोनों के तापमान में गिरावट बनी हुई है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, जबलपुर और सागर संभाग में अधिकतम तापमान सामान्य से 1.7 से 2.7 डिग्री तक कम दर्ज किया जा रहा है। वहीं भोपाल, नर्मदापुरम, चंबल, रीवा और सागर संभाग में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.8 से 3 डिग्री तक नीचे है। बीती रात शाजापुर के गिरवर में सबसे कम 14.6 डिग्री तापमान दर्ज हुआ। दमोह में 14.8, भोपाल में 15, पचमढ़ी में 15.4 और कटनी के करौंदी में 15.6 डिग्री तापमान रहा। दिन का तापमान फिलहाल 32 डिग्री के आसपास बना हुआ है।नवंबर के दूसरे सप्ताह से प्रदेश में ठंड का असर तेज होने की संभावना है। खासकर ग्वालियर-चंबल संभाग में उत्तरी हवाओं के चलते न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट आ सकती है। इतिहास में इस क्षेत्र में नवंबर के दौरान कड़ाके की ठंड पड़ चुकी है। ग्वालियर में 57 साल पहले नवंबर में पारा 3 डिग्री तक पहुंचा था, जबकि उज्जैन में 53 साल पहले न्यूनतम तापमान 2.3 डिग्री दर्ज किया गया था।