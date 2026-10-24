पन्ना: विस्थापितों के हक की लड़ाई, उमंग सिंघार ने किया कलेक्ट्रेट का घेराव; मुआवजे में लगाया पक्षपात का आरोप

पन्ना में रुंज-मझगांय और केन-बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित विस्थापित परिवारों के मुआवजे का मुद्दा एक बार फिर गरमा गया है। विस्थापित परिवारों के साथ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने पन्ना कलेक्ट्रेट का घेराव किया और प्रभावित परिवारों को समय पर उचित मुआवजा देने की मांग उठाई। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार पर मुआवजा वितरण में पक्षपात करने और आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय करने के आरोप लगाए।

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