खाट बनी एंबुलेंस: मरीज को खटिया पर मुख्य मार्ग तक ले गए ग्रामीण, रनवाहा से देवरी तक पक्की सड़क की मांग

पन्ना जिले के के ग्राम रनवाहा में सड़क की बदहाल व्यवस्था ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनी हुई है। गांव में पक्की सड़क नहीं होने के चलते जरूरत के वक्त एंबुलेंस तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया, जब एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर एंबुलेंस गांव तक नहीं पहुंच सकी। मजबूर ग्रामीणों और परिजनों ने मरीज को खाट पर लिटाया और पैदल ही मुख्य मार्ग तक लेकर पहुंचे। इसके बाद वहां से दूसरे वाहन की मदद से मरीज को अस्पताल पहुंचाया गया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो ग्रामीणों ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से रनवाहा से देवरी मुख्य मार्ग तक पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग की है

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