पन्ना में बाढ़ से बिगड़े हालात: पुल से चार फीट ऊपर बह रही नदी; थाना-अस्पताल में चलानी पड़ी नाव

पन्ना जिले के अमानगंज में लगातार बारिश के बाद बाढ़ के हालात गंभीर हो गए हैं। मिढ़ासन नदी इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और नदी का पानी पुल से करीब चार फीट ऊपर पहुंच गया है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अमानगंज का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस थाना पूरी तरह बाढ़ के पानी से घिर गए हैं। थाना और अस्पताल परिसर में पानी भरने के बाद यहां नाव चलती हुई नजर आ रही है।

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