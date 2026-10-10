पांढुर्णा: नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स के घर धावा बोला, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट, सीसीटीवी सामने आया

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घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में नकाबपोश बदमाश दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ज्वेलर्स संचालक राजेश पर रॉड से हमला किया और परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया। बदमाश दुकान में रखी नकदी और सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए।वारदात के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू की। आरोपियों की पहचान और तलाश के लिए दुकान के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। फुटेज में चार संदिग्धों की गतिविधियां सामने आने की बात कही जा रही है। वे कथित तौर पर सड़क पार करते हुए और आसपास घूमते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।बता दें कि पांढुर्णा में इससे पहले भी बंधक बनाकर लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं। ताजा वारदात के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान, लूटे गए सामान की बरामदगी और घटना के पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है।