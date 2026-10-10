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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Pandhurna: Masked Robbers Hold Jeweller’s Family Hostage, Loot Gold and Cash; Owner Attacked with Iron Rod

पांढुर्णा: नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स के घर धावा बोला, परिवार को बंधक बनाकर लाखों की लूट, सीसीटीवी सामने आया

Sat, 10 Oct 2026 05:36 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पांढुर्णा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पांढुर्णा Published by: प्रिया वर्मा Updated Sat, 10 Oct 2026 05:36 PM IST
सार

नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स संचालक के सिर पर रॉड से हमला कर दिया और परिवार को बंधक बनाकर लाखों रुपए और सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है।

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Pandhurna: Masked Robbers Hold Jeweller’s Family Hostage, Loot Gold and Cash; Owner Attacked with Iron Rod
ज्वेलर संचालक पर रॉड से हमला

विस्तार
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पांढुर्णा में लगातार हो रही चोरी और लूट की वारदातों ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ताजा मामला पांढुर्णा कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां नकाबपोश बदमाशों ने ज्वेलर्स संचालक के परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की। बदमाश लाखों रुपए और सोने-चांदी के आभूषण लेकर फरार हो गए। विरोध करने पर संचालक राजेश पर रॉड से हमला कर दिया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें नागपुर के अस्पताल रैफर किया गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी।
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घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में नकाबपोश बदमाश दुकान के शटर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश करते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद उन्होंने ज्वेलर्स संचालक राजेश पर रॉड से हमला किया और परिवार के सदस्यों को बंधक बना लिया। बदमाश दुकान में रखी नकदी और सोने-चांदी के आभूषण लूटकर फरार हो गए।
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वारदात के बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लेकर जांच शुरू की। आरोपियों की पहचान और तलाश के लिए दुकान के साथ-साथ आसपास के क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है। फुटेज में चार संदिग्धों की गतिविधियां सामने आने की बात कही जा रही है। वे कथित तौर पर सड़क पार करते हुए और आसपास घूमते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस विभिन्न पहलुओं से मामले की जांच कर रही है और आरोपियों को पकड़ने के प्रयास जारी हैं।

बता दें कि पांढुर्णा में इससे पहले भी बंधक बनाकर लूटपाट की घटनाएं सामने आई हैं। ताजा वारदात के बाद क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों की पहचान, लूटे गए सामान की बरामदगी और घटना के पूरे घटनाक्रम की जांच में जुटी है।
 
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