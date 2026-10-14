ओंकारेश्वर: सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर ओंकारेश्वर पहुंचे कलेक्टर-एसपी, समय पर कार्य खत्म करने के निर्देश

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कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक अगम जैन के साथ ओंकारेश्वर पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला एवं पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सबसे पहले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद मंदिर परिसर में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं और आगामी सिंहस्थ को लेकर आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी राव पुष्पेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे। विज्ञापन



विकास कार्यों का किया निरीक्षण

कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ओंकारेश्वर तथा आसपास के क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मौके पर कार्यों की प्रगति देखी और संबंधित विभागों से उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं के आगमन के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ओंकारेश्वर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में शामिल है। सिंहस्थ के दौरान यहां श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में सड़क, यातायात, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, घाटों की व्यवस्था, सुरक्षा तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों का समय पर पूरा होना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विज्ञापन विज्ञापन



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नगर परिषद कार्यालय में हुई समीक्षा बैठक

निरीक्षण के बाद कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने नगर परिषद कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों तथा ओंकारेश्वर क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नगर परिषद, पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों से उनके विभाग से संबंधित कार्यों की स्थिति की जानकारी ली तथा जहां कार्यों में गति बढ़ाने की आवश्यकता है, वहां आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन की तैयारियां किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित समय-सीमा में विकास कार्य पूरे हों।



श्रद्धालुओं की सुविधा को प्राथमिकता

सिंहस्थ 2028 को लेकर ओंकारेश्वर में अभी से तैयारियां शुरू होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोजन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ मां नर्मदा के घाटों पर स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए भी श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आगमन होता है। ऐसे में प्रशासन के सामने श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के साथ-साथ सुरक्षित दर्शन, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और घाटों पर सुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की चुनौती रहेगी। बुधवार को हुए निरीक्षण को इसी व्यापक तैयारी की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर कार्यों की स्थिति देखना इस बात का संकेत है कि प्रशासन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर समय रहते व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।



सुरक्षा व्यवस्था भी रहेगी महत्वपूर्ण

सिंहस्थ के दौरान ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ पुलिस एवं प्रशासन के सामने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निरीक्षण में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं को भी महत्व दिया गया। प्रमुख मार्गों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रखना प्रशासन के लिए अहम रहेगा। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन की सफलता के लिए विकास कार्यों के साथ-साथ सुरक्षा, यातायात और नागरिक सुविधाओं की तैयारियां भी समान रूप से आवश्यक हैं।



समय-सीमा में काम पूरा करने पर जोर

बुधवार की समीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही रहा कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़े कार्यों को केवल कागजों तक सीमित न रखते हुए उन्हें जमीन पर समय रहते पूरा किया जाए। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल और नियमित निगरानी आवश्यक होगी। कलेक्टर ऋषव गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक अगम जैन के ओंकारेश्वर दौरे से सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक सक्रियता बढ़ने के संकेत मिले हैं। आने वाले समय में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा और तेज होने की उम्मीद है। सिंहस्थ 2028 में ओंकारेश्वर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अभी से आधारभूत व्यवस्थाओं को मजबूत करना प्रशासन के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। बुधवार का निरीक्षण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने पुलिस अधीक्षक अगम जैन के साथ ओंकारेश्वर पहुंचकर विभिन्न विभागों द्वारा कराए जा रहे कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। इस दौरान अपर कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला एवं पुनासा एसडीएम पंकज वर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने सबसे पहले ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचकर दर्शन किए। इसके बाद मंदिर परिसर में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ बैठक कर व्यवस्थाओं और आगामी सिंहस्थ को लेकर आवश्यक तैयारियों पर चर्चा की गई। इस अवसर पर मंदिर ट्रस्ट के प्रबंध ट्रस्टी राव पुष्पेंद्र सिंह भी उपस्थित रहे।कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने ओंकारेश्वर तथा आसपास के क्षेत्रों में संचालित विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों ने मौके पर कार्यों की प्रगति देखी और संबंधित विभागों से उनकी वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सिंहस्थ 2028 को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए, ताकि श्रद्धालुओं के आगमन के समय किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। ओंकारेश्वर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक एवं पर्यटन स्थलों में शामिल है। सिंहस्थ के दौरान यहां श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य दिनों की अपेक्षा कई गुना बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसे में सड़क, यातायात, पार्किंग, पेयजल, स्वच्छता, प्रकाश व्यवस्था, घाटों की व्यवस्था, सुरक्षा तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों का समय पर पूरा होना प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।ये भी पढ़ें- नर्मदा तट पर सजेगा दरबार: ओंकारेश्वर में 15 अक्तूबर से गूंजेगी रामकथा, मुरारी बापू के आगमन की तैयारियां पूरी निरीक्षण के बाद कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने नगर परिषद कार्यालय में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों तथा ओंकारेश्वर क्षेत्र में संचालित विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में नगर परिषद, पुलिस प्रशासन सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों से उनके विभाग से संबंधित कार्यों की स्थिति की जानकारी ली तथा जहां कार्यों में गति बढ़ाने की आवश्यकता है, वहां आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर विशेष जोर दिया। कलेक्टर ने कहा कि सिंहस्थ जैसे बड़े आयोजन की तैयारियां किसी एक विभाग की जिम्मेदारी नहीं हैं, बल्कि सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करना होगा। कार्यों की नियमित निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि निर्धारित समय-सीमा में विकास कार्य पूरे हों।सिंहस्थ 2028 को लेकर ओंकारेश्वर में अभी से तैयारियां शुरू होना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आयोजन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पहुंचेंगे। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ मां नर्मदा के घाटों पर स्नान और धार्मिक अनुष्ठान करने के लिए भी श्रद्धालुओं का बड़ी संख्या में आगमन होता है। ऐसे में प्रशासन के सामने श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही के साथ-साथ सुरक्षित दर्शन, यातायात प्रबंधन, पार्किंग, स्वच्छता, पेयजल, विद्युत व्यवस्था और घाटों पर सुरक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की चुनौती रहेगी। बुधवार को हुए निरीक्षण को इसी व्यापक तैयारी की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वयं मौके पर पहुंचकर कार्यों की स्थिति देखना इस बात का संकेत है कि प्रशासन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर समय रहते व्यवस्थाओं को मजबूत करने पर जोर दे रहा है।सिंहस्थ के दौरान ओंकारेश्वर में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने के साथ पुलिस एवं प्रशासन के सामने सुरक्षा और यातायात प्रबंधन की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। पुलिस अधीक्षक अगम जैन के निरीक्षण में सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं को भी महत्व दिया गया। प्रमुख मार्गों, धार्मिक स्थलों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में श्रद्धालुओं की आवाजाही को व्यवस्थित रखना प्रशासन के लिए अहम रहेगा। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि सिंहस्थ जैसे बड़े धार्मिक आयोजन की सफलता के लिए विकास कार्यों के साथ-साथ सुरक्षा, यातायात और नागरिक सुविधाओं की तैयारियां भी समान रूप से आवश्यक हैं।बुधवार की समीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही रहा कि सिंहस्थ 2028 की तैयारियों से जुड़े कार्यों को केवल कागजों तक सीमित न रखते हुए उन्हें जमीन पर समय रहते पूरा किया जाए। इसके लिए विभागों के बीच बेहतर तालमेल और नियमित निगरानी आवश्यक होगी। कलेक्टर ऋषव गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक अगम जैन के ओंकारेश्वर दौरे से सिंहस्थ की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक सक्रियता बढ़ने के संकेत मिले हैं। आने वाले समय में विभिन्न विभागों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा और तेज होने की उम्मीद है। सिंहस्थ 2028 में ओंकारेश्वर आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अभी से आधारभूत व्यवस्थाओं को मजबूत करना प्रशासन के सामने सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में शामिल है। बुधवार का निरीक्षण इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

सिंहस्थ 2028 को लेकर तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में तैयारियों का सिलसिला तेज होने लगा है। आगामी सिंहस्थ के दौरान देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के ओंकारेश्वर पहुंचने की संभावना को देखते हुए प्रशासन द्वारा यहां संचालित विभिन्न विकास एवं अधोसंरचना संबंधी कार्यों की लगातार समीक्षा की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को खंडवा कलेक्टर ऋषव गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक अगम जैन ओंकारेश्वर पहुंचे और क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों तथा सिंहस्थ की तैयारियों की स्थिति का जायजा लिया।