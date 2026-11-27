जिले में कानून-व्यवस्था और पुलिसकर्मियों के आचरण से जुड़े दो अलग-अलग मामलों ने महकमे की सरगर्मी बढ़ा दी है। कोटर की लाइसेंसी शराब दुकान पर सेल्समैन से पैसों का लेनदेन करते वर्दीधारी एएसआई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने उसे लाइन अटैच कर दिया है। वहीं अपहरण और फिरौती मांगने के मामले में पुलिस लाइन में पदस्थ एक पुलिसकर्मी को निलंबित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की गई है।कोटर स्थित लाइसेंसी कंपोजिट शराब दुकान के काउंटर पर सेल्समैन से रुपयों का लेनदेन करते एक वर्दीधारी पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में पुलिसकर्मी काउंटर के पास नजर आ रहा है। मामला सामने आने के बाद एसपी हंसराज सिंह ने कोटर थाने में पदस्थ सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) वीरेंद्र चौबे को लाइन अटैच कर दिया है।एसपी ने मामले की जांच हेडक्वार्टर डीएसपी मनोज दीक्षित को सौंपी है। एएसआई की ओर से सफाई दी गई है कि उन्हें छुट्टे पैसों की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने 500 रुपये का नोट देकर छोटे नोट लिए थे। हालांकि वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच की जा रही है। कार्रवाई में कथित देरी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।दूसरा मामला सतना के टिकुरिया क्षेत्र में युवक ऋषभ सिंह के अपहरण और फिरौती मांगने से जुड़ा है। पुलिस के मुताबिक ऋषभ टोयोटा कंपनी में सुपरवाइजर हैं। रात में काम से लौटते समय डी पॉल स्कूल के पास टिकुरिया रोड पर दो मोटर साइकिलों में सवार चार लोगों ने उन्हें रोक लिया। आरोपियों ने उनके मोबाइल से घर पर फोन कर पैसों की मांग की और उन्हें अपने साथ ले गए।ऋषभ के परिजनों ने तलाश शुरू की। उनके चचेरे भाई प्रतीक ने आरोपियों का पीछा किया और सतरी स्थित एक बगीचे में ग्रामीणों व परिजनों की मदद से विवेक सिंह को मोटरसाइकिल सहित पकड़ लिया। पुलिस के अनुसार इस वारदात में अमरपाटन निवासी शिवेंद्र सिंह बघेल उर्फ बंटी, उत्कर्ष बघेल और नारायण बघेल भी शामिल थे। एएसपी प्रेमलाल कुर्वे ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी विवेक सिंह पुलिस लाइन में पदस्थ था। उसे निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है।दोनों मामलों में पुलिस विभाग की ओर से कार्रवाई की गई है। शराब दुकान के वीडियो की जांच जारी है, जबकि अपहरण और फिरौती के मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है।