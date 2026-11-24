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पीड़ित सैनिक अभिषेक राठौर ने हजीरा थाना पुलिस पर मामले में सही कार्रवाई न करने और लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। अभिषेक के अनुसार घटना के समय वह जामनगर में अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। घर पर केवल उनकी मां, छोटा भाई और छोटी बहन मौजूद थे। इसी दौरान पीतांबरा कॉलोनी निवासी पड़ोसी रामचरण और उसके परिवार के सदस्यों ने एकजुट होकर घर पर धावा बोल दिया। पीड़ित परिवार जब शिकायत लेकर थाने पहुंचा तो पुलिस ने कार्रवाई करने के बजाय उल्टा पीड़ित पक्ष पर ही आरोप मढ़ दिए।नौसेना जवान का दावा है कि आरोपियों ने उनकी मां पर जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड और डंडों से प्रहार किया था, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आई थीं। इसके बावजूद हजीरा थाना पुलिस की तरफ से कराई गई प्राथमिक मेडिकल रिपोर्ट में चोटों को सामान्य दर्शा दिया गया। पीड़ित जवान ने मेडिकल रिपोर्ट में गड़बड़ी का अंदेशा जताते हुए सभी आरोपियों के पुराने आपराधिक रिकॉर्ड तथा संदिग्ध गतिविधियों की निष्पक्ष जांच कराने की मांग रखी है।इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिकरवार ने बताया कि आवेदक की शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। पीड़ित महिला और युवक को दोबारा मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया है ताकि चोटों की सही स्थिति का पता लग सके। पुलिस प्रशासन के अनुसार पूरे घटनाक्रम की निष्पक्षता से जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।