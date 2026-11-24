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टॉवर कंपनी में कार्यरत कर्मचारी मनीष शर्मा अपने साथियों के साथ पिछले कुछ महीनों से न्यू देवास स्थित गोदाम में रह रहे हैं। सोमवार रात कर्मचारी गोदाम के मुख्य द्वार पर पिकअप वाहन खड़े करके सामान अंदर रख रहे थे। इसी दौरान कुछ स्थानीय लोग वहां पहुंचे और वाहन खड़े करने पर आपत्ति जताते हुए गाली-गलौज करने लगे। उस समय शुरुआती कहासुनी के बाद मामला शांत हो गया और वे लोग चले गए। हालांकि, केवल पांच मिनट बाद वे लोग पिस्तौल, तलवारें और लोडिंग वाहन लेकर वापस लौट आए। हमलावरों ने आते ही कर्मचारियों पर हथियार तान दिए, जिससे वहां भय फैल गया। जान बचाने के लिए कर्मचारियों ने तुरंत दरवाजा भीतर से बंद कर लिया और छत की तरफ भागे।कर्मचारियों के छत पर चढ़ जाने के बाद उपद्रवियों ने बाहर खड़े तीन पिकअप वाहनों को निशाना बनाया। आरोपियों ने पत्थरों से हमला करके वाहनों के शीशे और अन्य हिस्सों को पूरी तरह तोड़ दिया। एक बदमाश ने जलती हुई लकड़ी की मदद से वाहनों को आग लगाने की कोशिश की, जबकि उसका साथी कर्मचारियों की ओर पिस्तौल तानकर लगातार धमकियां देता रहा। गिरोह के अन्य सदस्य हाथों में तलवारें लहराकर आसपास दहशत फैलाते रहे। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपी खुलेआम हथियार लेकर घूमते और लोगों को डराते दिखाई दे रहे हैं।पीड़ित कर्मचारी मनीष शर्मा ने देर रात बीएनपी पुलिस थाने पहुंचकर घटना की शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी प्रीति कटारे ने बताया कि गोदाम के सामने वाहन खड़े करने की बात को लेकर विवाद हुआ था। थाना प्रभारी के अनुसार दोनों पक्ष एक-दूसरे को पहले से जानते हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करते हुए क्रॉस कायमी करते हुए जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से फरार आरोपियों की तलाश कर रही है।