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घटनाक्रम के अनुसार, 23 सितंबर, 2020 को पीड़ित नाबालिग के घर पर आरोपी यूसुफ मिस्त्री का काम कर रहा था। उस समय लड़की के माता-पिता और उसकी बड़ी बहन घर पर मौजूद नहीं थे। आरोपी ने पीड़िता को अकेली देखकर यौन मंशा से उसका हाथ पकड़ लिया। लड़की के कड़ा विरोध करने के बावजूद आरोपी ने हाथ नहीं छोड़ा। पीड़िता किसी तरह वहां से निकलकर गैलरी में गई और दरवाजा बंद कर अपनी सुरक्षा की। आरोपी ने पीड़िता को घटना के बारे में किसी को न बताने की धमकी भी दी। बाद में लड़की ने अपने माता-पिता को घटना की पूरी जानकारी दी, जिसके बाद उन्होंने रावजी बाजार थाने में शिकायत दर्ज कराई।उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान पाया कि पीड़िता की उम्र आधिकारिक दस्तावेज से साबित थी और अदालत में उसकी गवाही महत्वपूर्ण तथ्यों पर लगातार एक जैसी रही। पीठ ने कहा कि पुलिस को दिए बयान और अदालत में दिए बयान के बीच मामूली अंतर या मां और बच्ची के बयान में छोटे-मोटे अंतर स्वाभाविक हैं और इससे अभियोजन के मूल मामले पर कोई असर नहीं पड़ता है। उच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि यौन अपराध के मामलों में पीड़िता की विश्वसनीय गवाही ही दोषसिद्धि के लिए पर्याप्त हो सकती है और हर मामले में स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक नहीं होती है।सुनवाई के दौरान आरोपी ने दलील दी कि केवल हाथ पकड़ने के आरोप के आधार पर विचारण अदालत ने गलत निष्कर्ष निकाला है और यह दोषसिद्धि कानून व तथ्यों के अनुरूप नहीं है। हालांकि, उच्च न्यायालय ने परिस्थितियों और साक्ष्यों को देखते हुए अपील में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं पाया। उच्च न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश के फैसले को बरकरार रखते हुए आरोपी की अपील को खारिज कर दिया।