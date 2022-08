{"_id":"62fd2ae52e150416117685b6","slug":"mp-news-jatiya-introduced-the-family-to-pm-modi-in-2019-now-included-in-the-parliamentary-board-know-who-is","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mp News: जटिया ने 2019 में परिवार को पीएम मोदी से मिलवाया, अब संसदीय बोर्ड में हुए शामिल, जानिए कौन हैं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बीजेपी की संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में सत्यनारायण जटिया को जगह दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर कर दिया है। जटिया ने अपने परिवार को दो साल पहले 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलाया था। जानिए कौन है सत्यनारायण जटिया।



सत्यनरायण जटिया उज्जैन से लगातार 7 बार सांसद बने। वह 1998 की अटल बिहारी सरकार में मंत्री भी रहे। इसके बाद उनको 2014 में राज्यसभा भेजा गया था। इस बार उनको राज्यसभा नहीं भेजा गया। अब उनको संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति में जगह दी गई है। वहीं, 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सत्यनारायण जटिया के परिवार की फोटो सामने आई थी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। इसमें मोदी जटिया की पोती को गोद में लेकर खेलते दिखे थे। साथ ही मोदी ने फोटो के साथ लिखा था कि मेरा स्पेशल दोस्त हमसे मिलने लोकसभा पहुंचा। बच्ची का नाम रुद्राक्षी है और उस समय वह 6 माह की थी।



खड़े हो रहे कई सवाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आगामी 2023 चुनाव के पहले संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से बाहर करने को लेकर कई कयास लगाए जा रहे है। साथ ही सवाल भी खड़े हो रहे है कि क्या मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव से पहले चेहरा बदलेगी या फिर सीएम शिवराज के साथ ही आगे बढ़ेगी।



कांग्रेस का तंज

कांग्रेस ने सीएम शिवराज को संसदीय बोर्ड से हटाने पर तंज कसा है। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने लिखा कि नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में बीजेपी की करारी हार के रूझान आने शुरू हो गए हैं। शिवराज जी संसदीय बोर्ड और चुनाव समिति से हटाए गए।



