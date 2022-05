{"_id":"628b29a41e45a74a9d720d4d","slug":"mp-news-home-minister-narottam-mishra-s-big-attack-on-rahul-said-rahul-gandhi-neither-belongs-to-ram-nor-to-the-nation","type":"story","status":"publish","title_hn":"MP News: गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का राहुल पर बड़ा हमला, कहा- राहुल गांधी न तो राम के हैं, न राष्ट्र के ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: अंकिता विश्वकर्मा Updated Mon, 23 May 2022 11:58 AM IST