एमपी: सागर एसपी पद से हटाए जाने के चार दिन बाद आईपीएस सुजानिया का इस्तीफा, सीएम की पुलिस मुख्यालय में बैठक

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2014 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी अनुराग मूल रूप से राजस्थान के रहने वाले हैं। उन्हें एक बेहतर पुलिस अफसर मानाजाता है, लेकिन सागर एवं मुरैना में बतौर एसपी रहते जहरीली शराब कांड में हुई मौतों के कारण वह चर्चा में रहे हैं। मुरैना में 2021 में जहरीली शराब कांड में 24 से ज्यादा मौतें हुई थीं, वहीं सागर में 15 लोगों ने जान गंवा दी थी। मुरैना की जांच में पुलिस संरक्षण में शराब बेचे जाने का खुलासा हुआ था। राज्य सरकार ने हाल में, उनके साथ सागर में कलेक्टर को भी हटा दिया था।आईपीएस अधिकारी के त्यागपत्र देने के इस मामले के सामने आते ही राज्य सरकार प्रशासनिक रूप से सक्रिय हो गई है। मुख्यमंत्री आज शाम पुलिस मुख्यालय (पीएचक्यू) पहुंचेंगे, जहां वे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे।चार दिन पहले सरकार द्वारा पदमुक्त किए गए सागर के पूर्व पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया का अचानक त्यागपत्र देना प्रशासनिक क्षेत्र में चर्चा का केंद्र बन गया है। इस प्रकरण के सामने आने के बाद मुख्यमंत्री की आज शाम पुलिस मुख्यालय में होने वाली बैठक में पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे।