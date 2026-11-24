साइबर ठगों ने धोखाधड़ी के ऐसे-ऐसे तरीके खोज निकाले हैं कि लोगों को शक तक नहीं हो पाता और ठग अपना काम कर जाते हैं। ऐसा ही एक मामला इंदौर में सामने आया, जहां सीएचएल अस्पताल में डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेने के लिए गूगल पर संपर्क नंबर तलाशना एक महिला को महंगा पड़ गया। साइबर ठग ने अस्पताल से जुड़ा व्यक्ति बनकर महिला को फर्जी लिंक भेजी और उसके खाते से एक लाख रुपये निकाल लिए। हालांकि, क्राइम ब्रांच इंदौर की कार्रवाई और न्यायालय के आदेश के बाद महिला को ठगी की पूरी राशि वापस मिल गई।

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