मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने राष्ट्रीय राजमार्ग-52 (एबी मार्ग बायपास) के किनारे नियंत्रित क्षेत्र में निर्माण और भू-उपयोग से जुड़े मामले में अहम अंतरिम आदेश जारी किया है। न्यायालय ने राऊखेड़ी चौराहे से राऊ चौराहे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के 105 से 150 मीटर के दायरे में किसी भी तरह की अनुमति देने पर रोक लगा दी है। शुक्रवार दोपहर 12:50 बजे से प्रभावी इस आदेश के साथ पीठ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है।

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न्यायाधीश सुबोध अभ्यंकर और न्यायाधीश पवन द्विवेदी की दोहरी पीठ ने इंदौर के वरिष्ठ सिविल एवं संरचनात्मक इंजीनियर अतुल शेठ की ओर से दायर जनहित याचिका पर यह सुनवाई की। इस याचिका में राज्य शासन की 6 मई 2025 की राजपत्र अधिसूचना को चुनौती दी गई है।राज्य शासन ने 6 मई 2025 को जारी अपनी अधिसूचना में एबी मार्ग बायपास पर राऊखेड़ी चौराहे से राऊ चौराहे के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग का नियंत्रित क्षेत्र 150 मीटर से घटाकर 105 मीटर कर दिया था। इसके बाद 45 मीटर की मुक्त हुई पट्टी में मिश्रित भू-उपयोग की अनुमति देने का प्रावधान किया गया था। याचिकाकर्ता ने राज्य शासन के इस फैसले की वैधानिकता पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय में जनहित याचिका प्रस्तुत की थी।याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज मुंशी और अधिवक्ता हर्षवर्धन राठौर ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र का विषय है, इसलिए राज्य शासन को राजमार्ग का नियंत्रण क्षेत्र कम करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा अधिसूचना जारी करने से पूर्व मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया।याचिका में तर्क दिया गया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे निर्माण की छूट देने से सड़क सुरक्षा बुरी तरह प्रभावित हो सकती है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं ने इस निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के 13 अप्रैल 2026 के सड़क सुरक्षा संबंधी निर्देशों के विपरीत बताया। दोहरी पीठ ने प्रारंभिक सुनवाई में पेश इन तर्कों पर विचार करने के बाद 105 से 150 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की अनुमति जारी न करने का अंतरिम स्थगनादेश पारित किया। अब प्रतिवादी पक्षों के लिखित जवाब आने के बाद मामले में आगे सुनवाई होगी।