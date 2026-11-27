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जीआरपी पुलिस चौकी के पीछे स्थित रेलवे कॉलोनी की एक नाली में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे ढाई से तीन साल के एक मासूम बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जब नाली में बच्चे का शव देखा, तो तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्राथमिक जांच शुरू कर दी है।