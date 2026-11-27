पांढुर्णा: रेलवे कॉलोनी की नाली में मिला तीन साल के मासूम बच्चे का शव, शिनाख्त करने में जुटी पुलिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पांढुर्णा Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 27 Nov 2026 03:59 PM IST
सार
पांढुर्णा में जीआरपी चौकी के पीछे रेलवे कॉलोनी की नाली में शुक्रवार सुबह करीब तीन साल के बच्चे का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बच्चे ने हरी टी-शर्ट, काली हाफ पैंट और गुलाबी जूते पहने थे। फिलहाल उसकी पहचान नहीं हो पाई है।
विज्ञापन
विस्तार
जीआरपी पुलिस चौकी के पीछे स्थित रेलवे कॉलोनी की एक नाली में शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे ढाई से तीन साल के एक मासूम बच्चे का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने जब नाली में बच्चे का शव देखा, तो तुरंत पुलिस को इस बात की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घटनास्थल पर पहुंचकर प्राथमिक जांच शुरू कर दी है।
कपड़ों और जूतों से पहचान की कोशिश
पुलिस के अनुसार मृत बच्चे ने हरे रंग की टी-शर्ट, काले रंग की हाफ पैंट और गुलाबी रंग के ठंड से बचाव वाले जूते पहने हुए थे। बच्चे की उम्र लगभग ढाई से तीन वर्ष के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस टीम आसपास के क्षेत्रों में गहन पूछताछ करके यह पता लगाने का निरंतर प्रयास कर रही है कि यह बच्चा कौन है और रेलवे कॉलोनी की नाली तक किस प्रकार पहुंचा।
ये भी पढ़ें- भोपाल: पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर एफआईआर दर्ज, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कूटरचित वीडियो पोस्ट करने का आरोप
विज्ञापन
सभी पहलुओं पर पुलिस की गहन जांच
मामले की प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने यह तथ्य आया है कि बच्चे का शव नाली में काफी आसानी से रखा गया था। इस आशंका के आधार पर पुलिस हर संभावित कोण और पहलू से जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस अधिकारी उन परिस्थितियों के सटीक जवाब तलाश रहे हैं, जिनके कारण बच्चे की मौत हुई और उसका शव नाली में पहुंचा।
थाना प्रभारी अमित दानी ने बताया कि फिलहाल पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता बच्चे की पहचान कराना है। इसके लिए नजदीकी आवासीय इलाकों और आसपास के थानों में आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। बच्चे की पहचान होने के बाद ही उसके परिजनों का पता चल सकेगा और घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने आ पाएगी।
विज्ञापन
कपड़ों और जूतों से पहचान की कोशिश
पुलिस के अनुसार मृत बच्चे ने हरे रंग की टी-शर्ट, काले रंग की हाफ पैंट और गुलाबी रंग के ठंड से बचाव वाले जूते पहने हुए थे। बच्चे की उम्र लगभग ढाई से तीन वर्ष के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल बच्चे की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस टीम आसपास के क्षेत्रों में गहन पूछताछ करके यह पता लगाने का निरंतर प्रयास कर रही है कि यह बच्चा कौन है और रेलवे कॉलोनी की नाली तक किस प्रकार पहुंचा।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें- भोपाल: पूर्व मंत्री पीसी शर्मा पर एफआईआर दर्ज, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कूटरचित वीडियो पोस्ट करने का आरोप
विज्ञापन
सभी पहलुओं पर पुलिस की गहन जांच
मामले की प्रारंभिक जांच में पुलिस के सामने यह तथ्य आया है कि बच्चे का शव नाली में काफी आसानी से रखा गया था। इस आशंका के आधार पर पुलिस हर संभावित कोण और पहलू से जांच को आगे बढ़ा रही है। पुलिस अधिकारी उन परिस्थितियों के सटीक जवाब तलाश रहे हैं, जिनके कारण बच्चे की मौत हुई और उसका शव नाली में पहुंचा।
थाना प्रभारी अमित दानी ने बताया कि फिलहाल पुलिस की सबसे पहली प्राथमिकता बच्चे की पहचान कराना है। इसके लिए नजदीकी आवासीय इलाकों और आसपास के थानों में आवश्यक जानकारी जुटाई जा रही है। बच्चे की पहचान होने के बाद ही उसके परिजनों का पता चल सकेगा और घटनाक्रम की वास्तविक स्थिति सामने आ पाएगी।