मुरैना में भीषण हादसा: तेज रफ्तार ईको कार ने सामने से आ रही बाइक को टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

मुरैना जिले के पोरसा थाना क्षेत्र में बुधवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। भिंड रोड पर ओम पैलेस के सामने तेज रफ्तार ईको कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और कुछ ही देर में उन्होंने दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पोरसा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई शुरू की।

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