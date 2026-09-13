मुरैना में चंबल नदी में बड़ा हादसा: पिता-पुत्र की डूबने से मौत, बाबू महाराज मंदिर दर्शन के लिए आए थे

मुरैना जिले के चिन्नौनी थाना क्षेत्र के मचेला घाट पर चंबल नदी में नहाते समय पिता-पुत्र की डूबने से मौत हो गई। दोनों ग्वालियर के बिरला नगर क्षेत्र के चंदनपुरा निवासी थे और करजोनी स्थित प्राचीन बाबू महाराज मंदिर में दर्शन करने के लिए आए थे। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने कई घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और दोनों के शव नदी से बरामद किए।

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