मैहर: बाणसागर के गेट खुलते ही प्रशासन मुस्तैद, निचले इलाकों में निगरानी बढ़ाई, नदी-नालों से दूर रहने की अपील

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कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने नागरिकों से अपील की है कि बाणसागर डैम के गेट खुलने के बाद नदी, नाले, बांध, तालाब और अन्य जलस्रोतों के आसपास जाने से बचें। खासतौर पर उन स्थानों पर न जाएं, जहां पानी का बहाव तेज हो या अचानक जलस्तर बढ़ने की आशंका हो। प्रशासन ने लोगों से सुरक्षा को प्राथमिकता देने और जलस्रोतों के पास अनावश्यक भीड़ न लगाने की अपील की है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोगों को जलस्तर बढ़ने की स्थिति में सुरक्षित स्थानों पर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है।कलेक्टर के निर्देश के बाद जिले के एसडीएम, तहसीलदार और पटवारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से निचले इलाकों की स्थिति पर लगातार नजर रखने और जरूरत पड़ने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। राजस्व अमले को फील्ड में मौजूद रहकर नदी-नालों के आसपास के क्षेत्रों, निचली बस्तियों और संभावित प्रभावित ग्राम पंचायतों की स्थिति पर निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।प्रशासन ने रामनगर, अमरपाटन और मुकुंदपुर क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में विशेष सतर्कता बरतने को कहा है। संभावित जलभराव और बढ़ते जलस्तर की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। स्थानीय लोगों से प्रशासन के निर्देशों का पालन करने और नदी या नाले के तेज बहाव को पार करने का प्रयास नहीं करने की अपील की गई है। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष रूप से जलस्रोतों से दूर रखने की सलाह दी गई है।प्रशासन ने नागरिकों से कहा है कि वे किसी भी तरह की अफवाह पर भरोसा न करें। जलस्तर या बाढ़ से जुड़ी जानकारी के लिए प्रशासन की ओर से जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। किसी भी आपात स्थिति में स्थानीय प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचना देने की अपील की गई है। कलेक्टर बिदिशा मुखर्जी ने अधिकारियों को फील्ड में रहकर स्थिति पर नजर बनाए रखने और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं।