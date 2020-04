मध्यप्रदेश में कोरोना: संक्रमितों की संख्या 1407 पहुंची, अबतक 72 की मौत

मध्यप्रदेश में कोरोना के मरीजों की संख्या ने 1400 का आंकड़ा पार कर लिया है। राज्य स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक मध्यप्रदेश में संक्रमितों की संख्या 1407 पहुंच गई है। अबतक 72 लोगों की मौत हुई है, 131 ठीक हुए हैं। शनिवार को 59 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया था। इंदौर में संक्रमितों की संख्या 890 और राजधानी भोपाल में 214 पहुंच गई है।

Number of #COVID19 cases has risen to 1407 in Madhya Pradesh including 72 deaths & 131 cured patients. 890 cases have been reported in Indore & 214 in Bhopal so far: State Health Department