{"_id":"62808cf8f6394f457d187d56","slug":"madhya-pradesh-cm-shivraj-told-the-officials-that-you-will-be-directly-responsible-for-making-a-mistake-i-am-in-live-contact-with-the-public","type":"story","status":"publish","title_hn":"Madhya Pradesh: CM शिवराज बैठक में अधिकारियों से बोले गड़बड़ की तो सीधे जिम्मेदार होंगे, जनता से लाइव कांटेक्ट में हूं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: आनंद पवार Updated Sun, 15 May 2022 10:47 AM IST