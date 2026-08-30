मध्य प्रदेश: रक्षाबंधन मनाने यूपी गया परिवार, पीछे से 60 लाख की चोरी; 27 तोला सोना और चार किलो चांदी ले गए चोर

शहर में चोरी की एक बड़ी वारदात ने इलाके में सनसनी फैला दी है। रक्षाबंधन मनाने के लिए परिवार का घर से बाहर जाना चोरों के लिए मौका बन गया। सूने मकान में घुसे बदमाश करीब 60 लाख रुपए का माल समेटकर फरार हो गए। चोरों ने घर के तीन कमरों के ताले तोड़े, अलमारियां खंगालीं और पुश्तैनी जेवरात समेत नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

विज्ञापन