इंदौर: चोइथराम मंडी में चाकू अड़ाकर 45 हजार की लूट का दावा, सच सामने आया तो पुलिस भी हैरान

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

फरियादी दीपक राठौर और मुकेश ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उन्हें रास्ते में रोककर चाकू अड़ाया और जान से मारने की धमकी देकर 45 हजार रुपये लूट लिए। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से पड़ताल शुरू की।घटनास्थल के आसपास जांच करने पर पुलिस को पता चला कि वहां दोनों पक्षों की गाड़ियों के बीच मामूली टक्कर हुई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की। सख्ती से की गई पूछताछ में फरियादी ने स्वीकार किया कि बाइक टकराने के बाद युवकों के साथ उसका विवाद हो गया था। इसी दौरान आरोपियों ने उसके गले पर चाबी से हमला किया और मौके से चले गए। इसी आक्रोश में फरियादी ने लूट की मनगढ़ंत कहानी बता दी थी।पुलिस प्रशासन के अनुसार जांच में 45 हजार रुपये की लूट की कोई पुष्टि नहीं हुई है। मामले में शामिल दोनों आरोपी नाबालिग पाए गए हैं। पुलिस ने दोनों नाबालिगों के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत कानूनी कदम उठाए हैं। शनिवार देर रात तक दोनों पक्ष थाने में मौजूद रहे, जहां पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पूछताछ कर रिकॉर्ड दर्ज किया।