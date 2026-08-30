इंदौर: चोइथराम मंडी में चाकू अड़ाकर 45 हजार की लूट का दावा, सच सामने आया तो पुलिस भी हैरान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sun, 30 Aug 2026 02:59 PM IST
सार
इंदौर की चोइथराम मंडी में एक होटल कर्मचारी ने दो बाइक सवार युवकों पर चाकू अड़ाकर 45 हजार रुपये लूटने का झूठा आरोप लगाया था। पुलिस की त्वरित जांच में सामने आया कि यह लूट का मामला नहीं, बल्कि गाड़ियां टकराने के बाद हुआ मामूली विवाद था।
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विस्तार
इंदौर के चोइथराम मंडी क्षेत्र में होटल कर्मचारी से 45 हजार रुपये की लूट के मामले में पुलिस पड़ताल के दौरान एक नया मोड़ सामने आया है। फरियादी द्वारा लगाए गए चाकू अड़ाकर नकदी लूटने के आरोपों को पुलिस जांच में खारिज कर दिया गया है। मामले की गहराई से छानबीन करने पर पता चला कि यह पूरा घटनाक्रम लूट का न होकर महज दो दोपहिया वाहनों की टक्कर के बाद हुआ एक विवाद था।
चाकू अड़ाकर लूट का दावा
फरियादी दीपक राठौर और मुकेश ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उन्हें रास्ते में रोककर चाकू अड़ाया और जान से मारने की धमकी देकर 45 हजार रुपये लूट लिए। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से पड़ताल शुरू की।
गले पर चाबी से किया था हमला
घटनास्थल के आसपास जांच करने पर पुलिस को पता चला कि वहां दोनों पक्षों की गाड़ियों के बीच मामूली टक्कर हुई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की। सख्ती से की गई पूछताछ में फरियादी ने स्वीकार किया कि बाइक टकराने के बाद युवकों के साथ उसका विवाद हो गया था। इसी दौरान आरोपियों ने उसके गले पर चाबी से हमला किया और मौके से चले गए। इसी आक्रोश में फरियादी ने लूट की मनगढ़ंत कहानी बता दी थी।
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शनिवार को देर रात तक चली पूछताछ
पुलिस प्रशासन के अनुसार जांच में 45 हजार रुपये की लूट की कोई पुष्टि नहीं हुई है। मामले में शामिल दोनों आरोपी नाबालिग पाए गए हैं। पुलिस ने दोनों नाबालिगों के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत कानूनी कदम उठाए हैं। शनिवार देर रात तक दोनों पक्ष थाने में मौजूद रहे, जहां पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पूछताछ कर रिकॉर्ड दर्ज किया।
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चाकू अड़ाकर लूट का दावा
फरियादी दीपक राठौर और मुकेश ने पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बाइक सवार दो अज्ञात युवकों ने उन्हें रास्ते में रोककर चाकू अड़ाया और जान से मारने की धमकी देकर 45 हजार रुपये लूट लिए। शिकायत मिलते ही पुलिस टीम तुरंत हरकत में आई और मौके पर पहुंचकर मामले की गहनता से पड़ताल शुरू की।
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गले पर चाबी से किया था हमला
घटनास्थल के आसपास जांच करने पर पुलिस को पता चला कि वहां दोनों पक्षों की गाड़ियों के बीच मामूली टक्कर हुई थी। इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने बुलाकर आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की। सख्ती से की गई पूछताछ में फरियादी ने स्वीकार किया कि बाइक टकराने के बाद युवकों के साथ उसका विवाद हो गया था। इसी दौरान आरोपियों ने उसके गले पर चाबी से हमला किया और मौके से चले गए। इसी आक्रोश में फरियादी ने लूट की मनगढ़ंत कहानी बता दी थी।
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शनिवार को देर रात तक चली पूछताछ
पुलिस प्रशासन के अनुसार जांच में 45 हजार रुपये की लूट की कोई पुष्टि नहीं हुई है। मामले में शामिल दोनों आरोपी नाबालिग पाए गए हैं। पुलिस ने दोनों नाबालिगों के खिलाफ कानूनी धाराओं के तहत कानूनी कदम उठाए हैं। शनिवार देर रात तक दोनों पक्ष थाने में मौजूद रहे, जहां पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की बारीकी से पूछताछ कर रिकॉर्ड दर्ज किया।