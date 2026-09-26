कटनी: तीन दिन की बारिश में जर्जर बिल्डिंग का छज्जा गिरा, मलबे में दबकर बुजुर्ग की मौत; सवालों में नगर निगम

कटनी जिले में लगातार तीन दिनों से हो रही रिमझिम बारिश के बीच एक जर्जर बिल्डिंग मौत का कारण बन गई। रंगनाथ थाना क्षेत्र के सागर पुलिया के पास स्थित अग्रवाल बिल्डिंग का पिछला छज्जा अचानक भरभराकर गिर पड़ा, जिसकी चपेट में आकर किराए से रह रहे बुजुर्ग प्रेमलाल गाड़री की मलबे में दबकर दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने राहत कार्य शुरू किया, जबकि एक बार फिर नगर निगम की जर्जर भवनों पर कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई है।

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