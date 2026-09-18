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किसानों का गुस्सा फूटा तो भड़के सिंधिया: खाद संकट पर प्रशासन की ली क्लास, बोले- कलेक्टर कहां है, बुलाओ जल्दी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुना Published by: Published by: दिनेश शर्मा Updated Fri, 18 Sep 2026 04:07 PM IST

सार गुना दौरे पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने किसानों ने खाद संकट और ऑनलाइन टोकन व्यवस्था की समस्याएं बताईं। किसानों ने टोकन नहीं मिलने और कालाबाजारी के आरोप लगाए। शिकायतों पर सिंधिया ने कलेक्टर किशोर कन्याल को किसानों की जानकारी दर्ज कर समाधान के निर्देश दिए। उन्होंने एसपी हितिका वासल को एक मामले की जांच सौंपी।

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