एमपी: बालाघाट के जंगल में करंट लगाकर बाघ के शिकार की आशंका, खुर मुंडी बीट में मिला नर बाघ का शव

उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट के पूर्व बैहर परिक्षेत्र अंतर्गत खुर मुंडी बीट के जंगल में करंट लगाकर बाघ का शिकार किए जाने का मामला सामने आया है। वन विभाग की टीम ने इस मामले में दो संदिग्धों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

उत्तर सामान्य वन मंडल के वन मंडलाधिकारी रेशम सिंह धुर्वे ने बताया कि खुर मुंडी बीट में नियमित गश्त के दौरान बीट गार्ड को गुरार नाला के पास बाघ का शव दिखाई दिया। बीट गार्ड ने तत्काल इसकी सूचना परिक्षेत्र सहायक और परिक्षेत्र अधिकारी को दी। सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वायड को भी बुलाया गया।

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डॉग स्क्वायड ने घटनास्थल की जांच की। इस दौरान मृत बाघ के शरीर के सभी अंग सुरक्षित पाए गए। प्रारंभिक जांच में बाघ की मौत विद्युत करंट लगने से होने की आशंका जताई गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए वन विभाग ने संदेह के आधार पर दो व्यक्तियों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में पशु चिकित्सकों की टीम ने मृत नर बाघ का पोस्टमार्टम किया। इसके बाद वन संरक्षक बालाघाट वनवृत्त, वन मंडलाधिकारी उत्तर सामान्य वन मंडल बालाघाट, उप वनमंडलाधिकारी बैहर, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) के प्रतिनिधि और तहसीलदार की उपस्थिति में नियमानुसार बाघ का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उसके संपूर्ण शरीर को नष्ट कर दिया गया।

वन विभाग ने इस मामले में प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बाघ की मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने और घटना में शामिल लोगों की भूमिका की जांच के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।