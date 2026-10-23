नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा: अपात्र कॉलेजों के संबंध में कोर्ट का आदेश, छात्रों का शिफ्टिंग माड्यूल पारदर्शी हो

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच में अपात्र पाए गए कॉलेजों के छात्रों की शिफ्टिंग प्रक्रिया के संबंध में अहम आदेश जारी किया है। हाईकोर्ट जस्टिस आनंद पाठक और न्यायमूर्ति बीपी शर्मा की युगलपीठ ने याचिकाकर्ता और मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल को एक-दूसरे के प्रस्ताव व आपत्तियां साझा कर समन्वय के साथ नया व संशोधित शिफ्टिंग मॉड्यूल तैयार निर्देश जारी किए हैं। याचिका पर अगली सुनवाई 3 नवंबर को निर्धारित की गई है।

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