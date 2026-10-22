मध्य प्रदेश: कर्मचारी की बर्खास्तगी और समय-सीमा के संबंध में श्रम न्यायालय करें निर्णय, हाईकोर्ट का अहम फैसला

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले में स्पष्ट किया है कि श्रम आयुक्त की भूमिका औद्योगिक विवाद को श्रम न्यायालय के समक्ष संदर्भित करने तक सीमित है। विवाद के गुण-दोष पर अंतिम निर्णय लेने का अधिकार श्रम न्यायालय का है। जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने इस टिप्पणी के साथ याचिका का निराकरण करते हुए प्रकरण को श्रम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

विज्ञापन