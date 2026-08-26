जबलपुर: ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए आरक्षित सीट में कटौती, हाईकोर्ट ने नोटिस जारी कर मांगा जवाब

कृषि विभाग द्वारा भर्ती प्रक्रिया में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) की निर्धारित सीटों में कटौती किए जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए अनावेदकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की गई है।

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