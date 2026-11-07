राजस्थान: जयपुर में राममय हुई दीपावली, बड़ी चौपड़ पर सजी रामसेतु की झांकी, वानर सेना बनाती दिखी सेतु

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जयपुर की विश्व प्रसिद्ध दीपावली रोशनी देखने के लिए हर साल देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इस बार जयपुर के बाजारों और प्रमुख चौराहों पर रोशनी की थीम भगवान राम और सनातन संस्कृति पर आधारित रखी गई है। बड़ी चौपड़ पर स्टीम आधारित रामसेतु की आकर्षक झांकी सजाई गई है, जिसमें सजीव वानर सेना सेतु का निर्माण करती नजर आ रही है। इसके साथ ही बड़ी चौपड़ पर समुद्र मंथन का दृश्य भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।