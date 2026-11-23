इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र के वंदना नगर में कर्ज से परेशान 24 वर्षीय इंटीरियर डिजाइनर ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सोमवार सुबह स्वजन युवक को बेसुध अवस्था में एमवाय अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की पहचान मूल रूप से शाजापुर जिले के पास स्थित गांव के निवासी हर्ष चौधरी के रूप में हुई है। वह पिछले कुछ समय से इंदौर में किराए का मकान लेकर रह रहा था। पुलिस की शुरुआती जांच में वित्तीय संकट के कारण जहर खाकर खुदकुशी करने की बात सामने आई है। घटना स्थल से कोई सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है।

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हर्ष इंदौर में इंटीरियर डिजाइनिंग का पाठ्यक्रम पूरा करने के साथ इसी क्षेत्र में काम भी कर रहा था। उसके साथ मकान में उसका छोटा भाई और चचेरा भाई पार्थ भी रहते हैं। चचेरे भाई पार्थ ने बताया कि हर्ष पर पिछले कुछ समय से लगभग तीन लाख रुपये का कर्ज हो गया था। इस देनदारी की वजह से वह निरंतर गंभीर मानसिक तनाव से गुजर रहा था। उसने यह राशि किस व्यक्ति या संस्थान से उधार ली थी, उसने परिवार के किसी सदस्य को स्पष्ट जानकारी नहीं दी थी। रविवार रात हर्ष ने शाजापुर में रह रहे अपने पिता संतोष चौधरी को दूरभाष पर संपर्क किया था। उसने सोमवार सुबह अति आवश्यक बात करने के लिए पिता को इंदौर आने को कहा था।पिता से बात करने के उपरांत हर्ष ने कमरे में मौजूद अपने छोटे भाई तथा चचेरे भाई को बताया कि वह भारी कर्ज के कारण बहुत व्यथित है। उसने कहा था कि सोमवार सुबह पिता के यहां पहुंचते ही वह उनके सामने पूरी स्थिति स्पष्ट कर देगा। इसके बाद सभी लोग अपने कमरे में सो गए। सोमवार सुबह जब भाई जागे तो हर्ष बिस्तर पर अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। आनन-फानन में स्वजन उसे उपचार के लिए तत्काल एमवाय अस्पताल ले गए, परंतु चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर शव का परीक्षण कराया है तथा घटना के सभी पहलुओं की गहनता से जांच आरंभ कर दी है।मृतक के पिता संतोष चौधरी शाजापुर में खेती-किसानी का कार्य करते हैं। हर्ष का छोटा भाई इंदौर में ही इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है। वहीं चचेरा भाई पार्थ पढ़ाई पूरी करने के साथ ही निजी संस्थान में नौकरी करता है। हर्ष के इस आत्मघाती कदम से पूरा परिवार गहरे शोक में डूब गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच जारी है ताकि कर्जदाता तथा आत्महत्या के मूल कारणों की सही जानकारी सामने आ सके।