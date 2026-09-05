एमपी: दुकान में घुसा 12 फीट का विशाल अजगर, एक-एक कर पांच मुर्गियों को बनाया शिकार; खौफ में आया पूरा इलाका

छतरपुर जिले के भगवां नगर में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मुर्गे की दुकान में करीब 10 से 12 फीट लंबा अजगर घुस आया। अजगर ने दुकान में मौजूद करीब पांच मुर्गियों को अपना शिकार बना लिया। दुकान में अचानक इतने बड़े अजगर को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

अजगर के दुकान में घुसने की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग दूर खड़े होकर अजगर को देखने लगे। कुछ देर तक इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। गनीमत रही कि अजगर ने किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया और घटना में किसी को चोट नहीं आई।

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, आबादी वाले इलाके में इतने बड़े अजगर के पहुंचने से लोगों में डर का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से आबादी वाले क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में सांप और अन्य जंगली जीव सुरक्षित ठिकाने की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों और दुकानों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में वन विभाग को रेस्क्यू टीम की मदद से समय पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इंसानों और वन्यजीवों दोनों को सुरक्षित रखा जा सके।