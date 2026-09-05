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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Chhatarpur News ›   Massive 12-foot python enters shop preys on five chickens one by one in Chhatarpur news hindi

एमपी: दुकान में घुसा 12 फीट का विशाल अजगर, एक-एक कर पांच मुर्गियों को बनाया शिकार; खौफ में आया पूरा इलाका

Sat, 05 Sep 2026 06:36 PM IST
छतरपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, छतरपुर Published by: छतरपुर ब्यूरो Updated Sat, 05 Sep 2026 06:36 PM IST
सार

छतरपुर के भगवां नगर में शनिवार को 10 से 12 फीट लंबा अजगर मुर्गे की दुकान में घुस गया। अजगर ने पांच मुर्गियों को शिकार बनाया। विशाल अजगर को देखने लोगों की भीड़ जुट गई। गनीमत रही, कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ।

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Massive 12-foot python enters shop preys on five chickens one by one in Chhatarpur news hindi
पांच मुर्गा निगल गया अजगर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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छतरपुर जिले के भगवां नगर में शनिवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब एक मुर्गे की दुकान में करीब 10 से 12 फीट लंबा अजगर घुस आया। अजगर ने दुकान में मौजूद करीब पांच मुर्गियों को अपना शिकार बना लिया। दुकान में अचानक इतने बड़े अजगर को देखकर आसपास के लोगों में दहशत फैल गई।

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अजगर के दुकान में घुसने की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। लोग दूर खड़े होकर अजगर को देखने लगे। कुछ देर तक इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बना रहा। गनीमत रही कि अजगर ने किसी व्यक्ति पर हमला नहीं किया और घटना में किसी को चोट नहीं आई।

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स्थानीय लोगों के मुताबिक, आबादी वाले इलाके में इतने बड़े अजगर के पहुंचने से लोगों में डर का माहौल है। लोगों ने वन विभाग से आबादी वाले क्षेत्रों में वन्यजीवों की आवाजाही पर निगरानी बढ़ाने की मांग की है।

लोगों का कहना है कि बारिश के मौसम में सांप और अन्य जंगली जीव सुरक्षित ठिकाने की तलाश में आबादी वाले क्षेत्रों और दुकानों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में वन विभाग को रेस्क्यू टीम की मदद से समय पर कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इंसानों और वन्यजीवों दोनों को सुरक्षित रखा जा सके।

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