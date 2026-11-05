जबलपुर: पुरानी रंजिश का खौफनाक अंत, दिवाली पर गांव आए छात्र की चाकू मारकर हत्या, तीन आरोपी गिरफ्तार

जबलपुर के कुंडम थाना क्षेत्र में आपसी रंजिश के चलते आधा दर्जन युवकों ने चाकू से हमला कर 19 वर्षीय छात्र की हत्या कर दी। छात्र दीपावली का त्योहार मनाने के लिए गांव आया हुआ था। वह अपने दोस्तों के साथ कुंडेश्वर मंदिर से लौट रहा था, तभी रास्ते में आरोपियों ने उसे घेर लिया और हमला कर दिया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य की तलाश जारी है।

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कुंडम थाना प्रभारी सतीश अंधवान के अनुसार ग्राम हल्का बोदा, थाना ढीमरखेड़ा निवासी आकाश उर्फ अक्कू (19) जबलपुर में रहकर पढ़ाई कर रहा था। दीपावली का त्योहार मनाने के लिए वह अपने गांव आया हुआ था। घटना के दिन वह अपने आधा दर्जन दोस्तों के साथ कुंडेश्वर मंदिर गया था। वहां से लौटते समय रास्ते में प्रीतम मार्को और उसके साथियों ने उन्हें रोक लिया और वारदात को अंजाम दिया।पुलिस के मुताबिक आकाश और प्रीतम मार्को के बीच गांव में आयोजित मड़ई मेले के दौरान पहले विवाद हुआ था। इसी पुरानी रंजिश को लेकर प्रीतम और उसके साथियों ने आकाश पर चाकू से हमला कर दिया। अचानक हुए हमले से उसके साथी घबरा गए और अपनी जान बचाने के लिए मौके से भाग निकले।घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल आकाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।पुलिस ने मामले में हत्या का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और संभावित ठिकानों पर दबिश देकर मुख्य आरोपी प्रीतम मार्को और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब घटना में शामिल अन्य युवकों की तलाश कर रही है। घटना के बाद मृतक के गांव और आसपास के क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है।