इंदौर: खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 600 किलो मावा और मिल्क केक की बिक्री पर लगाई रोक, 10 मावा दुकानों की जांच

दीपावली के त्योहार को देखते हुए खाद्य सुरक्षा प्रशासन की टीम शहर में मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच कर रही है। इसी कड़ी में 6 नवंबर को विभागीय टीम ने शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में मिठाई दुकानों, मावा प्रतिष्ठानों और खाद्य कारोबारियों के यहां निरीक्षण किया। इस दौरान पीपली बाजार के 10 मावा प्रतिष्ठानों में रैपिड टेस्टिंग की गई, जबकि रिंग रोड स्थित श्री बालाजी ट्रेडिंग पर कार्रवाई करते हुए करीब 600 किलोग्राम खाद्य सामग्री की बिक्री जांच रिपोर्ट आने तक प्रतिबंधित कर दी गई।

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