ठगी का नया तरीका: महिला को टीवी सीरियल में काम दिलाने के नाम पर लिया झांसे में, 50 हजार खाते में डलवाए

जागरूकता अभियानों के बावजूद साइबर ठगी के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अब ठगों ने टीवी सीरियल और फिल्मों में काम दिलाने के नाम पर युवाओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इंदौर क्राइम ब्रांच को सोशल मीडिया पर एक्टिंग का मौका दिलाने के नाम पर ठगी की तीन शिकायतें मिली हैं। इनमें एक महिला से आरोपियों ने करीब 50 हजार रुपये ठग लिए।

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