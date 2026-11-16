इंदौरः सड़कों पर घंटों ट्रैफिक जाम, रिंग रोड से राजबाड़ा तक फंसी हजारों गाड़ियां

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शहर के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक रिंग रोड पर खजराना चौराहे से लेकर रेडिसन चौराहे तक वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस हिस्से में सड़क के दोनों ओर दोपहिया और चारपहिया वाहन रेंगते हुए नजर आए। वाहनों का दबाव अचानक बढ़ने से इस मार्ग से गुजरने वाले चालकों को आगे बढ़ने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जाम इतना भीषण था कि कई वाहन चालक काफी देर तक बीच रास्ते में ही फंसे रहे और उन्हें निकलने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं मिल पा रहा था।रिंग रोड के अलावा शहर के मध्य और प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्र राजबाड़ा से लेकर गांधी हॉल तक भी यातायात की रफ्तार पूरी तरह थम गई। बाजार क्षेत्र होने के कारण शाम को यहां वाहनों की संख्या में भारी इजाफा देखा गया। सड़क पर जगह कम पड़ने और वाहनों की लंबी कतारें लगने से लोग काफी देर तक एक ही स्थान पर खड़े रहने को मजबूर हुए।इन दोनों प्रमुख और व्यस्त मार्गों पर लगे भीषण जाम के बीच यातायात पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था नजर नहीं आई। प्रमुख चौराहों और व्यस्त सड़कों पर यातायात को सुचारू रूप से नियंत्रित करने के लिए पुलिसकर्मी तैनात नहीं दिखे। पुलिस की गैरमौजूदगी के कारण वाहन चालक अपनी सुविधा के अनुसार जल्दी आगे निकलने की होड़ में आड़े-तिरछे वाहन लगाते रहे, जिससे जाम की स्थिति और अधिक उलझती चली गई। शाम के समय लगे इस जाम की वजह से हजारों लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी देरी हुई।