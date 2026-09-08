इंदौर: शेयर बाजार में रातों-रात पैसे दोगुने करने का झांसा, 13 शातिर ठग गिरफ्तार

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पुलिस जांच के अनुसार गिरोह के सदस्य खुद को नामी ब्रोकरेज फर्म का अधिकृत प्रतिनिधि बताकर लोगों से संपर्क करते थे। झांसे में आने पर निवेशकों से नोकिया सिक्युरिटीज नाम का फर्जी ऐप डाउनलोड कराया जाता था। ऐप में जमा की गई राशि पर फर्जी मुनाफा दिखाया जाता था, लेकिन जब पीड़ित पैसे निकालने का प्रयास करते तो आरोपी संपर्क बंद कर देते थे।ललितपुर थाने में दर्ज 70 हजार रुपये की ठगी की शिकायत के बाद पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस के जरिए आरोपियों की लोकेशन ट्रेस की। लोकेशन इंदौर में मिलने पर संयुक्त टीम ने दबिश देकर 13 आरोपियों को दबोच लिया। सभी आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए ट्रांसफर कर दिया गया है, जबकि उनके बैंक खातों और कॉल डिटेल की जांच की जा रही है।यह गिरोह पिछले करीब एक साल से इलाके में सक्रिय था, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसकी भनक नहीं लग सकी। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों ने खुफिया स्क्वॉड को फटकार लगाई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इस नेटवर्क के तार देश के और किन-किन शहरों से जुड़े हैं।