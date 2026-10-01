दुर्लभ केसः 20 मिनट तक रुकी रहीं सांसें और थम गया खून, 8 घंटे चले खतरनाक ऑपरेशन से बची बुजुर्ग की जान

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इंदौर निवासी 65 वर्षीय दिनेश गुप्ता पिछले दो महीनों से लगातार खांसी, सांस लेने में असमर्थता और कमर दर्द की समस्या से जूझ रहे थे। शुरुआती लक्षणों के बाद जब उनका सीटी स्कैन और इको टेस्ट कराया गया, तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। रिपोर्ट में किडनी में भारी-भरकम कैंसर गांठ के साथ-साथ खून की नसों तक ट्यूमर के प्रसार का खुलासा हुआ। गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें 3 सितंबर को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने तुरंत ऑपरेशन की रूपरेखा तैयार की।सर्जरी की जटिलता को देखते हुए यूरोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ जुल्का और कार्डियक सर्जन डॉ. मनीष पोरवाल के नेतृत्व में यह ऑपरेशन किया गया। सर्जरी के दौरान मरीज को बायपास मशीन पर रखा गया। फेफड़ों की खून की नस से ट्यूमर को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए डॉक्टरों ने टोटल सर्कुलेटरी अरेस्ट की दुर्लभ और जोखिम भरी प्रक्रिया का सहारा लिया। इस तकनीक के तहत मरीज के शरीर का तापमान घटाकर लगभग 18 डिग्री सेल्सियस तक लाया गया और लगभग 20 मिनट के लिए पूरे शरीर में रक्त का प्रवाह रोक दिया गया, ताकि बिना किसी रक्तस्राव के ट्यूमर को निकाला जा सके।इस संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान एनेस्थीसिया विशेषज्ञ डॉ. विजय महाजन और उनकी टीम का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा। डॉक्टरों के अनुसार जब शरीर का तापमान 18 डिग्री तक गिराया जाता है और रक्त प्रवाह बंद किया जाता है, तब मरीज के ऑक्सीजन स्तर, मस्तिष्क और हृदय की गतिविधियों तथा शरीर के तापमान की प्रति सेकंड मॉनिटरिंग करना अनिवार्य होता है। इस दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन मेडिकल टीम ने सभी मानकों का पूरी सटीकता के साथ पालन किया।यह बेहद कठिन ऑपरेशन लगभग 8 घंटे तक चला। बायपास और सर्कुलेटरी अरेस्ट जैसी प्रक्रियाओं के बाद मरीज में ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट फेलियर जैसी जटिलताओं का जोखिम काफी अधिक रहता है। इसलिए सर्जरी के बाद मरीज को आईसीयू में वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। डॉक्टरों की गहन देखभाल के बाद मरीज की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ और उन्हें एक सप्ताह के भीतर अस्पताल से सकुशल डिस्चार्ज कर दिया गया।डॉक्टरों के मुताबिक कुल कैंसर मामलों में किडनी कैंसर लगभग 4 प्रतिशत पाया जाता है, लेकिन किडनी के ट्यूमर का खून की नसों से होते हुए फेफड़ों की पल्मोनरी आर्टरी तक पहुंचना अत्यंत दुर्लभ स्थिति है। इस सफल ऑपरेशन में यूरोलॉजी, कार्डियक सर्जरी और एनेस्थीसिया टीम के बीच का तालमेल निर्णायक रहा। सर्जिकल टीम में डॉ. सौरभ जुल्का, डॉ. मनीष पोरवाल, डॉ. विजय महाजन, डॉ. आशीष जैन, डॉ. राजेश कुकरेजा और डॉ. करण पोरवाल सहित नर्सिंग स्टाफ शामिल रहा। अस्पताल प्रशासन ने इसे मध्य भारत (सेंट्रल इंडिया) में इस तरह का पहला सफल ऑपरेशन होने का दावा किया है।