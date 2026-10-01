बिल्डर संदीप नागर आत्महत्या केस: मौत से दो दिन पहले करोड़ों के प्लॉट करवाए अपने नाम, हर एंगल जांच रही पुलिस

पलासिया थाना क्षेत्र निवासी कारोबारी संदीप उर्फ बंटी नागर की आत्महत्या के मामले में पुलिस अब ब्लैकमेलिंग और आर्थिक दबाव के एंगल से जांच कर रही है। जांच के दौरान कारोबारी के संपत्ति लेन-देन और कुछ प्रभावशाली लोगों से संबंधों से जुड़े तथ्य सामने आए हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी किसी वजह की पुष्टि नहीं की है।

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