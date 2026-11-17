इंदौर में एमडी ड्रग्स तस्करी के मामले की जांच करते हुए क्राइम ब्रांच ने राजस्थान के झालरापाटन से दो कथित सप्लायरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान उमर अली और शोएब उर्फ भूरा के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार, दोनों इंदौर में एमडी ड्रग्स की सप्लाई करने वाले नेटवर्क से जुड़े थे। मामले में पहले गिरफ्तार आरोपी तोफीक खान से पूछताछ के दौरान इनके नाम सामने आए थे।

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