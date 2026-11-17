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पलासिया थाना क्षेत्र के मनोरमागंज स्थित एक अपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियर शौर्य माली की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में पुलिस की जांच लगातार जारी है। पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए पड़ताल कर रही है।